Paganese | Grassadonia | “Non siamo stati belli ma questi sono tre punti d’oro”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPagani (Sa) – Terza vittoria nelle ultime quattro gare per ladi Gianlucache battendo la Vibonese al Marcello Torre si è tenuta aggrappata al treno di testa. Le parole del tecnico azzurrostellato dopo il successo sui calabresi: Difficoltà – “d’accordo che non sia stata unabella, ma la posta in palio era altissima e affrontavamo una squadra molto organizzata. In questo campionato non esistono partite semplici, qualunque squadra affronti sa causarti problemi” Crescita – “E’ indiscutibilmente bravo, nel primo tempo eravamo un po’ slegati ma nel secondo abbiamo aggiustato qualcosa epiù presenti soprattutto nella fase di non possesso palla”. Avversari – “La Vibonese non mi ha stupito. Si è dimostrata una buona ...