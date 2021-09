“Orgoglio di mamma e papà” Claudia Gerini | com’è oggi la figlia Linda avuta Federico Zampaglione

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 30 settembre 2021) Sono una delle più amate famiglie allargate dello showbiz nostrano,sono stati legati dal 2005 al 2016. La loro è stata indubbiamente una bellissima storia d’amore che poi, senza incomprensioni e dolore, si è semplicemente trasformata in una sincera e inaspettata amicizia. Tutto per il bene di, la loro. La dolcissimaè venuta alla luce nel 2009, cambiando per sempre in meglio le esistenze dei suoi famosi genitori. Di recente ha partecipato con laal matrimonio di, altra prova di quando i due ex siano rimasti in sintonia. Ora è stato il suo turno, perché la piccola di casa ha compiuto 12 anni ed è stata ...