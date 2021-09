Ordinanza Campania | obbligo mascherina all’aperto fino a 31 ottobre

(Di giovedì 30 settembre 2021) Prorogato l’di indossare laanchein. La misura contro il Covid stabilita da un’che rinnova le regoleal 31. A firmarla è stato il presidente della RegioneVincenzo De Luca, che proroga le disposizioni previste dall’numero 22 del 31 agosto scorso, in scadenza oggi. La norma prevede l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’esterno “in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti” e “in ogni luogo non isolato, ad esempio nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento, nonché nelle file, code, ...

... perché "è fondamentale che possano continuare a lavorare in sicurezza", mentre in, invece, il governatore De Luca ha prorogato con un'fino al 31 ottobre l'uso della mascherina all'...Inè stato prorogato fino al 31 ottobre l'uso della mascherina all'aperto. È quanto si legge in un'firmata dal presidente Vincenzo De Luca. Inoltre, sono state prorogate altre ...Con un’ordinanza firmata dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca, è stato prorogato, in Campania, fino al 31 ottobre l’uso della mascherina all’aperto. Prorogate anche […] ...Prorogato l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto in Campania. La misura contro il Covid stabilita da un'ordinanza che rinnova le regole fino al 31 ottobre. A firmarla è stato il preside ...