“Ora basta!”. Rissa in diretta tv, l’inquilina del reality perde la testa e alza le mani. Squalifica immediata (Di giovedì 30 settembre 2021) Nella casa del Grande Fratello Vip si sono scatenate le prime liti. In questi giorni quella più accesa è stata tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi, ex fidanzati, che proprio nella casa di CInecittà si sono nuovamente incontrati dopo la rottura avvenuta agli inizi di questa estate. Sempre Soleil Sorge è stata al centro della polemica dopo una lite con Samy e Ainett. L’influencer ha cominciato a lamentarsi, pronunciando una frase infelice: “Ma non c’è bisogno che urlate, veramente. Cosa hai da urlare?! Vacci a parlare tranquillamente. Basta urlare, sembrate delle scimmie”. Di fronte a queste parole, Ainett Stephens è sbottata: “Anche lui sta urlando! Parli te che sei la prima che sta sempre a urlare e non lasci parlare la gente”. “Parli proprio te guarda, non mi fare la morale di urlare, perché se c’è una che parla sopra quello che dicono gli altri sei te, punto”, ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 settembre 2021) Nella casa del Grande Fratello Vip si sono scatenate le prime liti. In questi giorni quella più accesa è stata tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi, ex fidanzati, che proprio nella casa di CInecittà si sono nuovamente incontrati dopo la rottura avvenuta agli inizi di questa estate. Sempre Soleil Sorge è stata al centro della polemica dopo una lite con Samy e Ainett. L’influencer ha cominciato a lamentarsi, pronunciando una frase infelice: “Ma non c’è bisogno che urlate, veramente. Cosa hai da urlare?! Vacci a parlare tranquillamente. Basta urlare, sembrate delle scimmie”. Di fronte a queste parole, Ainett Stephens è sbottata: “Anche lui sta urlando! Parli te che sei la prima che sta sempre a urlare e non lasci parlare la gente”. “Parli proprio te guarda, non mi fare la morale di urlare, perché se c’è una che parla sopra quello che dicono gli altri sei te, punto”, ha ...

Advertising

ZanAlessandro : Ha ragione @peppeprovenzano: l’ipocrisia e la doppia morale della #Lega sono sotto gli occhi di tutti. Ora basta co… - SkyTG24 : 'Vogliamo una giustizia climatica, ora! I cambiamenti sono un'opportunità per tutti, non c’è un piano B, basta bla… - Greenpeace_ITA : Siamo ancora in tempo per cambiare la rotta, serve la volontà politica di farlo: basta agire nell’interesse dei pet… - albegra82 : RT @cmdotcom: #Milan, dal tuffo di Welbeck al gol annullato a Kessie contro lo United fino allo 'sciagurato' Cakir: #Uefa, ora basta! https… - mattia_e_basta : Pensate a #Morisi e #LaBestia, i modi, le parole, la propaganda denigratoria, il trattamento riservato a… -