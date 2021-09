Operazione 'pulizia' per Rosalind, il rover europeo che cercherà vita su Marte (Di giovedì 30 settembre 2021) Il robot della missione Exomars dell’Esa è a Roma nello stabilimento di Thales Alenia Space per i test di decontaminazione. Un processo cruciale per avere la certezza, una volta raccolti e analizzati i campioni di suolo marziano, che eventuali molecole biologiche non siano... Leggi su repubblica (Di giovedì 30 settembre 2021) Il robot della missione Exomars dell’Esa è a Roma nello stabilimento di Thales Alenia Space per i test di decontaminazione. Un processo cruciale per avere la certezza, una volta raccolti e analizzati i campioni di suolo marziano, che eventuali molecole biologiche non siano...

Advertising

Ad10000follower : Operazione 'pulizia' per Rosalind, il rover europeo che cercherà vita su Marte - SManetta91 : RT @GiusCandela: Piaccia o meno ha vinto Pier Silvio Berlusconi. L'operazione pulizia domenicale sta funzionando. Papi con 3 euro batte lo… - CiccioniSe : RT @GiusCandela: Piaccia o meno ha vinto Pier Silvio Berlusconi. L'operazione pulizia domenicale sta funzionando. Papi con 3 euro batte lo… - mgrosa77 : @Mirko79045720 Ahhh si si non ne parliamo ... Rientra per me tutto in operazione pulizia immagine CY.. La LV è pote… - Simo252525 : RT @GiusCandela: Piaccia o meno ha vinto Pier Silvio Berlusconi. L'operazione pulizia domenicale sta funzionando. Papi con 3 euro batte lo… -