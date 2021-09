Open House Roma 2021 | arriva l’evento straordinario Di cosa si tratta

(Di giovedì 30 settembre 2021) Torna l’che era stato sospeso lo scorso anno, con l’apertura di più di duecento luoghi in città. Torna. La manifestazione era… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Open House

Tra cultura, arte, architettura e storia, Palazzo Corrodi sarà una delle tappe diRoma 2021, la manifestazione che porterà i visitatori alla scoperta delle ricchezze storiche, artistiche e ...Torna il prossimo 2 e 3 ottobre , dopo la sosta forzata dello scorso anno,Roma , la manifestazione che apre " letteralmente " le porte di case private, edifici storici e architetture contemporanee della città: sono più di 200, nello specifico, i luoghi che ...Torna l'Open House Roma, l'evento che era stato sospeso lo scorso anno, con l'apertura di più di duecento luoghi in città.Roma, 30 set. (Labitalia) - Trilussa lo scelse come suo studio e dimora, e lì visse fino alla sua morte nel 1950. Ma il poeta romano non fu l'unico artista a la ...