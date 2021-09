Open-es, piattaforma digitale per sviluppo sostenibile filiere industriali (Di giovedì 30 settembre 2021) Omc, la fiera dell’energia nel bacino del Mediterraneo, è stata occasione per la presentazione di Open-es una piattaforma digitale per la condivisione di dati relativi alla sostenibilità delle filiere produttive nata dalla partnership tra Eni, Boston Consulting Group (Bcg) e Google Cloud. Uno strumento aperto a tutte le aziende impegnate nel percorso di sviluppo sostenibile e trasformazione circolare. I 4 Pilastri della piattaforma sono Pianeta, Persone, Principi di Governance e Prosperità Economica. L’impatto ambientale delle imprese dipende da molteplici fattori e spesso non tutti legati alla propria attività di business: le filiere produttive, l’utilizzo dei prodotti e servizi da parte dei clienti, tutto deve essere sostenibile. ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 settembre 2021) Omc, la fiera dell’energia nel bacino del Mediterraneo, è stata occasione per la presentazione di-es unaper la condivisione di dati relativi alla sostenibilità delleproduttive nata dalla partnership tra Eni, Boston Consulting Group (Bcg) e Google Cloud. Uno strumento aperto a tutte le aziende impegnate nel percorso die trasformazione circolare. I 4 Pilastri dellasono Pianeta, Persone, Principi di Governance e Prosperità Economica. L’impatto ambientale delle imprese dipende da molteplici fattori e spesso non tutti legati alla propria attività di business: leproduttive, l’utilizzo dei prodotti e servizi da parte dei clienti, tutto deve essere. ...

Advertising

italiaserait : Open-es, piattaforma digitale per sviluppo sostenibile filiere industriali - fisco24_info : Open-es, piattaforma digitale per sviluppo sostenibile filiere industriali: Si chiude a Ravenna Omc2021… - Cr1st14nM3s14n0 : Condividendo la piattaforma tra più brand! -> e per farlo deve esporre i dati in maniera open :) -> quindi la ecar… - theartofsobrown : RT @JNHQIT: È stato aggiornato il profilo Spotify di Jesy la quale è adesso un’artista verificata sulla piattaforma! Siamo sempre più vicin… - lmxvibes : RT @JNHQIT: È stato aggiornato il profilo Spotify di Jesy la quale è adesso un’artista verificata sulla piattaforma! Siamo sempre più vicin… -

Ultime Notizie dalla rete : Open piattaforma Nasce a Milano l'Alta Scuola di Serialità Cinetelevisiva ... sia nella distribuzione su piattaforma sia nella produzione stessa di opere cine - televisive, a ... il programma, i corsi e le attività della Scuola saranno illustrati in occasione dell'open day che ...

CNA CINEMA E AUDIOVISIVO - Nasce in Lombardia l'Alta Scuola di Serialita' Cinetelevisiva ... sia nella distribuzione su piattaforma sia nella produzione stessa di opere cine - televisive, a ... il programma, i corsi e le attività della Scuola saranno illustrati in occasione dell'open day che ...

Open-es, piattaforma digitale per sviluppo sostenibile filiere industriali Adnkronos Open-es, piattaforma digitale per sviluppo sostenibile filiere industriali Ravenna, 30 set. Omc, la fiera dell'energia nel bacino del Mediterraneo, è stata occasione per la presentazione di Open-es una piattaforma digitale per la condi ...

Battlefield 2042: l’open beta sta arrivando, non sarà gratuita per tutti EA Dice ha rivelato che la beta ritardata di Battlefield 2042 inizierà la prossima settimana, ma il beta test gratuito non sarà per tutti ...

... sia nella distribuzione susia nella produzione stessa di opere cine - televisive, a ... il programma, i corsi e le attività della Scuola saranno illustrati in occasione dell'day che ...... sia nella distribuzione susia nella produzione stessa di opere cine - televisive, a ... il programma, i corsi e le attività della Scuola saranno illustrati in occasione dell'day che ...Ravenna, 30 set. Omc, la fiera dell'energia nel bacino del Mediterraneo, è stata occasione per la presentazione di Open-es una piattaforma digitale per la condi ...EA Dice ha rivelato che la beta ritardata di Battlefield 2042 inizierà la prossima settimana, ma il beta test gratuito non sarà per tutti ...