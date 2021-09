Opel - Crisi dei chip | limpianto di Eisenach chiude per almeno 3 mesi

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 30 settembre 2021) Laha annunciato la chiusura dello stabilimento tedesco di(Turingia), dedicato alla Grandland X nelle versioni ibrida e a combustione interna, pertrea partire dalla prossima settimana. Il motivo è stato attribuito al peggioramento riscontrato nelle forniture di semiconduttori e alla carenza di manodopera causata dalle conseguenze della pandemia. La Casa di Rüsselsheim non ha fornito una data precisa per la ripresa delle attività produttive, limitandosi ad auspicare una riapertura dei cancelli per l'inizio del 2022, a patto, però, che la situazione della catena di approvvigionamento lo permetta. Produzione a Sochaux. La chiusura, unita al ricorso al Kurzarbeit (strumento tedesco analogo alla cassa integrazione italiana) per i circa 1.300 lavoratori coinvolti, ha sorpreso i sindacati: la ...