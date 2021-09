Oltre 600mila interventi chirurgici rimandati per il Covid (Di giovedì 30 settembre 2021) Interventi rimandati e prestazioni sanitarie saltate. L’attività programmata è diminuita dell’80%. Tutto, ovviamente, a causa del Covid-19: da una parte delle restrizioni degli ospedali e l’attività ridotta dei reparti, dall’altra dal comprensibile (ma talvolta controproducente) temporeggiamento dei pazienti. Dall’ultimo congresso nazionale della Società italiana di chirurgia a Catania è uscito un numero impressionante: nell’ultimo anno e mezzo, in particolare nel primo periodo – il più duro, quello segnato dal lockdown totale – sono saltati oltre 400mila interventi. Leggi su vanityfair (Di giovedì 30 settembre 2021) Interventi rimandati e prestazioni sanitarie saltate. L’attività programmata è diminuita dell’80%. Tutto, ovviamente, a causa del Covid-19: da una parte delle restrizioni degli ospedali e l’attività ridotta dei reparti, dall’altra dal comprensibile (ma talvolta controproducente) temporeggiamento dei pazienti. Dall’ultimo congresso nazionale della Società italiana di chirurgia a Catania è uscito un numero impressionante: nell’ultimo anno e mezzo, in particolare nel primo periodo – il più duro, quello segnato dal lockdown totale – sono saltati oltre 400mila interventi.

Advertising

casertafocus : CORONAVIRUS – Nuovi positivi e guariti si annullano COMUNE per COMUNE la mappa dei casi VACCINI oltre 600mila immun… - voltes48 : RT @MaxMiglietta2: @intuslegens Tra 2014/2019 oltre 600mila morti... Fai il calcolo annuo, poi dividi 130mila in due.. Opppsss è peggio la… - MaxMiglietta2 : @intuslegens Tra 2014/2019 oltre 600mila morti... Fai il calcolo annuo, poi dividi 130mila in due.. Opppsss è peggi… - PrimaStampa_eu : Caltagirone, denunciati noti imprenditori per aver sottratto oltre 600mila euro di patrimonio a storico commerciant… - attilio_l : RT @ItalCom_: #ENDU la digital company leader nel mondo dello #sport di #endurance con oltre 600mila utenti e più di 1.600eventi ha conclus… -