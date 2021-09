Olimpia Milano-CSKA Mosca oggi, Eurolega basket: orario, tv, programma, streaming (Di giovedì 30 settembre 2021) Riparte il cammino dell’Eurolega 2020-2021. L’Olimpia AX Armani Exchange Milano, reduce dalle Final Four di pochi mesi fa, sfida subito una delle favorite del torneo, il CSKA Mosca, regalando subito il remake della finale 3°-4° posto disputata a Colonia. Tutti a disposizione per il club guidato da Dimitris Itoudis, che più fonti danno per vicino alla conduzione della selezione nazionale greca part time. Per Milano, invece, manca Troy Daniels, che deve fare i conti con un problema fisico riscontrato in prestagione. Destini incrociati per Daniel Hackett, che a Milano ha vinto lo scudetto, e per Ettore Messina, che è stato uomo di punta su tutta la linea nel CSKA degli Anni 2000 che tornò a far sua l’Eurolega e a riprendersi un ruolo di ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 settembre 2021) Riparte il cammino dell’2020-2021. L’AX Armani Exchange, reduce dalle Final Four di pochi mesi fa, sfida subito una delle favorite del torneo, il, regalando subito il remake della finale 3°-4° posto disputata a Colonia. Tutti a disposizione per il club guidato da Dimitris Itoudis, che più fonti danno per vicino alla conduzione della selezione nazionale greca part time. Per, invece, manca Troy Daniels, che deve fare i conti con un problema fisico riscontrato in prestagione. Destini incrociati per Daniel Hackett, che aha vinto lo scudetto, e per Ettore Messina, che è stato uomo di punta su tutta la linea neldegli Anni 2000 che tornò a far sua l’e a riprendersi un ruolo di ...

