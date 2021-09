Oggi una foresta, domani il pianeta. Il Patto del Gran Chaco ci riguarda (Di giovedì 30 settembre 2021) Più di diecimila chilometri separano la foresta sudamericana del Gran Chaco dalla pianura padana. Nulla di più lontano dai pensieri di Bruno Kyrique Barras, cacique di Karcha Bahlut della comunità Ishir nel Nord del Paraguay. Le vie del Signore sono infinite: proprio da una sua casuale conversazione sulla riva del fiume con un ambasciatore italiano in pensione prende il via il Patto per il Gran Chaco, presentato Oggi a Milano a margine della PreCOP26 sui cambiamenti climatici. Il cacique pensava alla sua gente, non al pianeta. Ma per proteggere gli Ishir e le altre circa 25 diverse etnie che popolano il Gran Chaco, bisogna proteggere l’ambiente in cui vivono. Bisogna salvare la foresta. Salvando la ... Leggi su formiche (Di giovedì 30 settembre 2021) Più di diecimila chilometri separano lasudamericana deldalla pianura padana. Nulla di più lontano dai pensieri di Bruno Kyrique Barras, cacique di Karcha Bahlut della comunità Ishir nel Nord del Paraguay. Le vie del Signore sono infinite: proprio da una sua casuale conversazione sulla riva del fiume con un ambasciatore italiano in pensione prende il via ilper il, presentatoa Milano a margine della PreCOP26 sui cambiamenti climatici. Il cacique pensava alla sua gente, non al. Ma per proteggere gli Ishir e le altre circa 25 diverse etnie che popolano il, bisogna proteggere l’ambiente in cui vivono. Bisogna salvare la. Salvando la ...

