Nuovo Stadio – "La Cattedrale" di Populous ad un passo dall'assegnazione (Di giovedì 30 settembre 2021) La Cattedrale di Populous sarà il Nuovo Stadio di Inter e Milan In attesa del via libera definitivo del Comune di Milano atteso dopo il risultato le elezioni comunali di domenica e lunedì, Inter e Milano avrebbero già scelto quella che sarà la loro nuova casa. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, ad aggiudicarsi il progetto per la realizzazione del Nuovo Stadio di Milano è lo Stadio Populous con 'La Cattedrale': la notizia viene al momento smentita dalle parti in causa, ma per l'assegnazione mancherebbero solo le firme. "Al di là dei silenzi e delle smentite ufficiali, il dato sembra ormai tratto. Mancano ancora le firme, ma sarà Populous lo studio incaricato di progettare il futuro ...

