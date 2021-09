Nuova panchina per Pirlo: il nome dell’ex Juventus sulla lista della big d’Europa (Di giovedì 30 settembre 2021) Prima esperienza con tante luci e ombre Dopo l’esonero della Juventus, l’ex allenatore bianconero Andrea Pirlo non si è legato a nessun’altra squadra, ma le cose potrebbero cambiare a breve. Nonostante l’annata non esattamente eccelsa, il maestro ha comunque fatto intravedere delle buone qualità da allenatore. La passata stagione ha visto l’esordio in panchina dell’ex giocatore di Juve e Milan. Allenare la squadra torinese non è mai stato semplice per nessuno, ma diventa ancora più complesso se non si ha alcuna esperienza e se si affida la rinascita del club. Champions League conquistata all’ultima giornata, ma prestazioni comunque da tenere d’occhio. Non si è mai vista una vera e propria Juventus pirliana, ma sicuramente il poco tempo a disposizione ha influenzato i piani ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 30 settembre 2021) Prima esperienza con tante luci e ombre Dopo l’esonero, l’ex allenatore bianconero Andreanon si è legato a nessun’altra squadra, ma le cose potrebbero cambiare a breve. Nonostante l’annata non esattamente eccelsa, il maestro ha comunque fatto intravedere delle buone qualità da allenatore. La passata stagione ha visto l’esordio ingiocatore di Juve e Milan. Allenare la squadra torinese non è mai stato semplice per nessuno, ma diventa ancora più complesso se non si ha alcuna esperienza e se si affida la rinascita del club. Champions League conquistata all’ultima giornata, ma prestazioni comunque da tenere d’occhio. Non si è mai vista una vera e propriapirliana, ma sicuramente il poco tempo a disposizione ha influenzato i piani ...

