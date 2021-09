Notizie Flash | 3 a edizione – Lo sport 8

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 30 settembre 2021) (Adnkronos) – Londra. Fikayo Tomori è stato convocato dalla nazionale inglese per gli impegni di ottobre validi per le qualificazioni mondiali contro Andorra e Ungheria. Quello del difensore del Milan è un ritorno dopo un’assenza di quasi due anni. Tomori ha collezionato finora una sola partita con i Tre Leoni nel novembre 2019, sei minuti nella vittoria 4-0 contro il Kosovo valevole per le qualificazioni agli Europei 2020. Poi era sparito dai radar del ct Gareth Southgate, che l’ha richiamato dopo il grande inizio di stagione con i rossoneri. L'articolo proviene da Ildenaro.it.