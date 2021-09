Notizie Flash | 3 a edizione – Lo sport 10

(Di giovedì 30 settembre 2021) (Adnkronos) – Caronia. Alejandro Valverde vince la terza tappa del Giro di Sicilia 2021, 180 km da Termini Imerese a Caronia. Il 41enne murciano della Movistar si impone in volata davanti ad Alessandro Covi (Uae Emirates) e al colombiano Jhonatan Restrepo (Androni giocattoli-Sidermec). Valverde conquista anche la maglia di leader della classifica generale. Domani quarta frazione, con partenza da Sant’Agata di Militello e arrivo a Mascali. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

