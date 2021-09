Non solo la bellezza di scena alla finale di “Non solo bella” (Di giovedì 30 settembre 2021) di Nicola Della Calce Quattordici sono state le finaliste del concorso – spettacolo “Non solo bella” che a Baronissi, presso l’american bar Agorà hanno partecipato per la conquista di una fascia. E’ stata Federica Meriani a vincere il titolo sfilando e mettendosi in gioco con una esibizione. La giovane talentuosa ha recitato un monologo sulla “bellezza”. La giuria di qualità ha premiato la bionda Federica per quanto ha affermato nel suo intervento, che per regolamento viene concesso entro i 3 minuti ad ogni partecipante. “Ogni ragazza, ogni donna possiede un bagaglio di emozioni, di sensazioni, di sentimenti che a volte sopraffanno e a volte costituiscono il carburante per maturare caratterialmente e psicologicamente. Non è soltanto l’apparenza fisica che ci contraddistingue – continua la Meriani – ma la unicità della ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 30 settembre 2021) di Nicola Della Calce Quattordici sono state le finaliste del concorso – spettacolo “Non” che a Baronissi, presso l’american bar Agorà hanno partecipato per la conquista di una fascia. E’ stata Federica Meriani a vincere il titolo sfilando e mettendosi in gioco con una esibizione. La giovane talentuosa ha recitato un monologo sulla “”. La giuria di qualità ha premiato la bionda Federica per quanto ha affermato nel suo intervento, che per regolamento viene concesso entro i 3 minuti ad ogni partecipante. “Ogni ragazza, ogni donna possiede un bagaglio di emozioni, di sensazioni, di sentimenti che a volte sopraffanno e a volte costituiscono il carburante per maturare caratterialmente e psicologicamente. Non è soltanto l’apparenza fisica che ci contraddistingue – continua la Meriani – ma la unicità della ...

