Non è vero che tra i pazienti vaccinati i tumori «aumentano di 20 volte» (Di giovedì 30 settembre 2021) Il 30 settembre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto la richiesta di verificare un articolo pubblicato il 30 settembre dal sito Eventi avversi e intitolato "Medico statunitense riporta un «aumento di 20 volte» del cancro nei pazienti vaccinati". L'articolo cita un medico statunitense, Ryan Cole, il quale ha dichiarato in un video pubblicato su Twitter il 25 agosto 2021 che «dal 1 gennaio, in laboratorio, vedo un aumento di 20 volte dei tumori dell'endometrio rispetto a quello che vedo su base annuale». Secondo Cole questo sarebbe correlato a un effetto dei vaccini contro la Covid-19 sul sistema immunitario, in particolare un calo dei cosiddetti linfociti T killer. Ryan Cole è un medico dell'Idaho già noto per affermazioni pseudoscientifiche sui vaccini e sulle mascherine. Si tratta di una notizia ...

