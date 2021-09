Non bastano oltre 15mila vaccini, il centro chiude lo stesso: 'Ma siamo pronti per le prenotazioni dirette' (Di giovedì 30 settembre 2021) PORTO SANT'ELPIDIO - Chiuso il centro vaccini, 15.500 vaccini all'attivo. È stato smontato tutto in via Del Palo, smantellata la sede. Non risulta più nella piattaforma regionale, stop alle ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 30 settembre 2021) PORTO SANT'ELPIDIO - Chiuso il, 15.500all'attivo. È stato smontato tutto in via Del Palo, smantellata la sede. Non risulta più nella piattaforma regionale, stop alle ...

Advertising

Corriere : Voghera, la chat della sindaca con gli assessori e le risate sugli immigrati: «Ma quello che chiedeva l’elemosina è… - ladyonorato : Se non vi bastano le dichiarazioni di #Bassetti, magari gli studi riportati su Lancet possono chiarire chi dice fan… - SchoneKapelle : @Francescovic17 Non è capace di fare un dribbling, impreciso nei passaggi, non sa stoppare un pallone salvo qualche… - nicolatesini : @sole24ore sì così dai 9 anni bastano, impossibile!! E tutti a girare con macchinine elettriche.. ma dai! Ma.. per… - bianca_log : RT @3xy_meno_ab: perché a noi non bastano solo Eurovision, competizioni sportive, pasticceria e tutto il resto -