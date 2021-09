No Time to Die, Rami Malek: "Ero così intimidito da Daniel Craig che ho dimenticato le mie battute" (Di giovedì 30 settembre 2021) Rami Malek ha confessato di aver dimenticato le proprie battute quando si è trovato di fronte James Bond in persona, Daniel Craig, sul set di No Time to Die. Anche i premi Oscar possono dimenticare le battute. È successo a Rami Malek, villain d'eccezione in No Time to Die il quale ha ammesso di avere avuto un vuoto di memoria perché intimido dalla presenza carismatica di Daniel Craig. Rami Malek ha svelato la sua défaillance durante un'ospitata al Graham Norton Show spiegando di aver dovuto tenere sotto controllo il nervosismo quando si è trovato a recitare di fronte a Daniel Craig: "Quando te lo vedi ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 30 settembre 2021)ha confessato di averle propriequando si è trovato di fronte James Bond in persona,, sul set di Noto Die. Anche i premi Oscar possono dimenticare le. È successo a, villain d'eccezione in Noto Die il quale ha ammesso di avere avuto un vuoto di memoria perché intimido dalla presenza carismatica diha svelato la sua défaillance durante un'ospitata al Graham Norton Show spiegando di aver dovuto tenere sotto controllo il nervosismo quando si è trovato a recitare di fronte a: "Quando te lo vedi ...

