“No al green pass” il 15 ottobre a Roma la protesta contro il certificato verde (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma – “La stretta normativa del Governo nei confronti di tutti i lavoratori pubblici e privati che dal 15 ottobre dovranno possedere il green pass, pena la perdita dello stipendio , sta scuotendo profondamente le coscienze del popolo italiano” – lo afferma in una nota l’avvocato Edoardo Polacco. “Il Governo non si è sentito in dovere, non ha avuto il coraggio, di promulgare una legge di obbligo per tutti i cittadini ma ha emanato un decreto d’urgenza, valido solo sessanta giorni, che sostanzialmente recita : lavoratore, o ti vaccini, o ti tolgo lo stipendio. Senza entrare nelle considerazioni etiche di un Governo , unico in tutto il mondo, ricatta il popolo lavoratore, nonostante il primo articolo della Costituzione italiana che pone il lavoro quale bene supremo della democrazia, la privazione del lavoro da parte di ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 30 settembre 2021)– “La stretta normativa del Governo nei confronti di tutti i lavoratori pubblici e privati che dal 15dovranno possedere il, pena la perdita dello stipendio , sta scuotendo profondamente le coscienze del popolo italiano” – lo afferma in una nota l’avvocato Edoardo Polacco. “Il Governo non si è sentito in dovere, non ha avuto il coraggio, di promulgare una legge di obbligo per tutti i cittadini ma ha emanato un decreto d’urgenza, valido solo sessanta giorni, che sostanzialmente recita : lavoratore, o ti vaccini, o ti tolgo lo stipendio. Senza entrare nelle considerazioni etiche di un Governo , unico in tutto il mondo, ricatta il popolo lavoratore, nonostante il primo articolo della Costituzione italiana che pone il lavoro quale bene supremo della democrazia, la privazione del lavoro da parte di ...

Advertising

VittorioSgarbi : Semplicemente una donna coraggiosa. “Il green pass è illegittimo, viola la nostra Costituzione e io ho giurato sull… - RobertoBurioni : Il vaccino non è “sterilizzante” ma ostacola notevolmente la diffusione del contagio. Il green pass è una misura po… - Adnkronos : #Greenpass, Nunzia Alessandra Schillirò ribadisce: 'Illegittimo, viola la nostra Costituzione'. - Karm3nB : RT @NicolaPorro: Continuano le proteste e le manifestazioni contro il lasciapassare. Ecco i 4 principi costituzionali violati dal #greenpas… - trincherov : @noitre32 IL GREEPASS “È obbligatorio per andare a teatro, ma non per andare a messa – fa notare il comico – Sul Fr… -