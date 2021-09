Nicolas Sarkozy è stato condannato per finanziamenti elettorali illeciti (Di giovedì 30 settembre 2021) Per il cosiddetto “affaire Bygmalion”, dal nome di una società che aveva emesso fatture false per finanziare la sua campagna elettorale nel 2012 Leggi su ilpost (Di giovedì 30 settembre 2021) Per il cosiddetto “affaire Bygmalion”, dal nome di una società che aveva emesso fatture false per finanziare la sua campagna elettorale nel 2012

Advertising

fattoquotidiano : Finanziamenti illegali alla campagna elettorale: condannato l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy per il caso de… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Sarkozy condannato per finanziamento illegale: (ANSA) - PARIGI, 30 SET - L'ex presidente della Rep… - EsercitoBalanzo : RT @barbarab1974: Nicolas Sarkozy condannato a 1 anno di carcere per finanziamento elettorale illecito: sconterà la pena ai domiciliari @… - Venere781 : RT @barbarab1974: Nicolas Sarkozy condannato a 1 anno di carcere per finanziamento elettorale illecito: sconterà la pena ai domiciliari @… - giangio87 : RT @ilpost: Nicolas Sarkozy è stato condannato per finanziamenti elettorali illeciti -