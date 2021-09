Nicolas Sarkozy condannato a un anno di carcere: l’ex presidente è stato accusato di finanziamento illegale (Di giovedì 30 settembre 2021) Il tribunale di Parigi ha condannato Nicolas Sarkozy a un anno di carcere senza condizionale. Sull’ex presidente della Repubblica francese pende l’accusa di “finanziamento illecito” per la campagna elettorale per la corsa all’Eliseo avvenuta nel 2012. Sarkozy non è il solo a essere stato condannato. Nicolas Sakozy accusato di “finanziamento illecito”: l’inchiesta Nicolas Sarkozy è stato condannato dal tribunale di Parigi alla pena massimale di un anno di prigione per il “finanziamento illegale della sua campagna per le ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 30 settembre 2021) Il tribunale di Parigi haa undisenza condizionale. Suldella Repubblica francese pende l’accusa di “illecito” per la campagna elettorale per la corsa all’Eliseo avvenuta nel 2012.non è il solo a essereSakozydi “illecito”: l’inchiestadal tribunale di Parigi alla pena massimale di undi prigione per il “della sua campagna per le ...

