Newsweek: cardiologia, cardiochirurgia e gastroenterologia del Papa Giovanni tra le migliori al mondo

Tre reparti dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII ai primi posti al mondo nelle classifiche delle rispettive discipline mediche. A stabilirlo è la seconda edizione della classifica World's Best Specialized Hospitals 2022 (migliori ospedali specializzati del mondo) a cura dalla prestigiosa rivista statunitense Newsweek in collaborazione con Statista, elaboratore leader di dati sul mercato e sui consumatori. L'indagine, condotta tra giugno e agosto 2021, mira a classificare le migliori strutture nei diversi campi medici in tutto il mondo. La classifica passa da sei reparti analizzati nel 2020 ai dieci di quest'anno. Sono stati classificati i primi 250 ospedali in cardiologia e in Oncologia, la classifica dei primi 150 centri in ...

