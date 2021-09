Netflix, ecco qual è (a sorpresa) la serie tv più vista di sempre (Di giovedì 30 settembre 2021) qual è la serie tv più vista di sempre su Netflix? A rendere nota la classifica delle 10 serie più viste sulla piattaforma è stato Ted Sarandos, co-ceo di Netflix che ha parlato nel corso di una convention organizzata da Vox Media. Ad aggiudicarsi il primo posto è stato Brigerton. La storia del Duca Simon e di Daphne Bridgerton ha letteralmente conquistato gli abbonati. Bridgerton ha sbaragliato tutti con numeri da capogiro soprattutto nelle prime quattro settimane dal suo debutto: 652 ore di visione. Secondo posto per la quarta parte de La Casa di Carta con un totale di 619 milioni di ore di visione. Medaglia di bronzo per la terza stagione di Stranger Things uscita il 4 luglio 2019 che per le prime quattro settimane ha totalizzato 582 milioni di ore di ... Leggi su isaechia (Di giovedì 30 settembre 2021)è latv piùdisu? A rendere nota la classifica delle 10più viste sulla piattaforma è stato Ted Sarandos, co-ceo diche ha parlato nel corso di una convention organizzata da Vox Media. Ad aggiudicarsi il primo posto è stato Brigerton. La storia del Duca Simon e di Daphne Bridgerton ha letteralmente conquistato gli abbonati. Bridgerton ha sbaragliato tutti con numeri da capogiro soprattutto nelle prime quattro settimane dal suo debutto: 652 ore di visione. Secondo posto per la quarta parte de La Casa di Carta con un totale di 619 milioni di ore di visione. Medaglia di bronzo per la terza stagione di Stranger Things uscita il 4 luglio 2019 che per le prime quattro settimane ha totalizzato 582 milioni di ore di ...

