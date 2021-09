Nel 2100 Italia e Polonia al top per numero di anziani

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nel 2100

Agenzia ANSA

BRUXELLES - A fine secolo, l'Italia sarà il paese più vecchio d'Europa dopo la Polonia.il nostro Paese avrà infatti un indice di dipendenza del 62,4%, cioè il rapporto tra la popolazione di almeno 65 anni e la popolazione attiva (tra i 15 e i 64 anni di età). Lo rivelano ......7 miliardi e che potrebbe arrivare a quasi 11 miliardi entro il. (L'aggiornamento biennale successivo era previsto per quest'anno, ma è stato rimandato al 2022.)2014 un gruppo dell'...BRUXELLES - A fine secolo, l'Italia sarà il paese più vecchio d'Europa dopo la Polonia. Nel 2100 il nostro Paese avrà infatti un indice di dipendenza del 62,4%, cioè il rapporto tra la popolazione di ...Le previsioni sul futuro del clima non vanno abbastanza lontano: a questo ritmo, meno di 500 anni e la Terra non sarà più vivibile per noi.