Nazista torturatore del regime di Pinochet arrestato in Versilia. Era in vacanza (Di giovedì 30 settembre 2021) Forte dei Marmi, 30 settembre 2021 — Reinhard Doring Falkenberg , accusato di essere stato uno di più pericolosi carcerieri e torturatori durante il regime di Pinochet , è stato arrestato in Versilia. ... Leggi su lanazione (Di giovedì 30 settembre 2021) Forte dei Marmi, 30 settembre 2021 — Reinhard Doring Falkenberg , accusato di essere stato uno di più pericolosi carcerieri e torturatori durante ildi, è statoin. ...

repubblica : Arrestato in Versilia un nazista torturatore del regime di Pinochet: il Cile ne chiede l'estradizione - HuffPostItalia : Arrestato Falkenberg: ex nazista torturatore di Pinochet in fuga tra i pensionati a Forte dei Marmi - giusmo1 : Arrestato in Versilia un nazista torturatore del regime di Pinochet: il Cile ne chiede l'estradizione… - luigicaroppo : RT @qn_lanazione: Nazista torturatore del regime di Pinochet arrestato in Versilia. Era in vacanza - sonoViolet : RT @pierpi13: estradazione immediata! -