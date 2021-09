Nations League | Luis Enrique | “Italia al top | ma prima o poi perderà”

(Di giovedì 30 settembre 2021) “Troveremo un’al top: sono riusciti a battere, e meritatamente, l’Inghilterra in finale agli Europei e hanno allungato la loro striscia di imbattibilità. Ma come dice anche il nostro psicologo, proprio per questo sono più vicini a perdere, manca sempre meno”. Queste le parole del ct della Nazionale spagnola, il quale spera di essere l’uomo che metterà fine alle 37 gare utili consecutive dell’di Mancini, che affronterà il prossimo mercoledì a San Siro nella sfida valida per la semifinale di. “Avremmo potuto batterli e non siamo stati capaci di farlo, siamo due squadre simili e speriamo di dar vita a una partita spettacolare. Vedremo chi vincerà, speriamo di essere noi ad andare in finale” ha continuato. Morata e Moreno indisponibili: “Ferran con ...

Due novità, nel segno della gioventù. Luis Enrique ha pubblicato la lista dei convocati per la final four dellache inizierà mercoledì prossimo a San Siro con la sfida tra Italia e Spagna e spiccano le chiamate di 'Gavi' e Yeremi Pino, 35 anni in due. Pablo Martin Paez Gaviria, il centrocampista ...Luis Enrique, commissario tecnico della Spagna, ha diramato la lista dei convocati per la semifinale dicontro l'Italia. Il tecnico non ha convocato alcun calciatore proveniente dal nostro campionato, anche a causa dell'infortunio di Alvaro Morata, che rientrerà dopo la sosta. Esclusi, ...Il C.T. della Spagna Luis Enrique ha diramato la lista dei convocati per le fasi finali della Nations League, con la prima sfida all'Italia di Mancini il prossimo 6 ottobre.La Spagna affronterà l’Italia nella semifinale di Nations League e pochi minuti fa Luis Enrique ha diramato la lista dei convocati per la gara ...