Nations League, i convocati di Mancini per la fase finale: ecco la lista dei 23 (Di giovedì 30 settembre 2021) Roberto Mancini ha reso noti i 23 convocati per la fase finale della Nations League 2021. Gli Azzurri si ritroveranno entro domenica sera al Suning Centre di Appiano Gentile per iniziare a preparare la semifinale contro la Spagna in programma mercoledì a San Siro. Già venduti 22mila biglietti, si conta di arrivare al sold-out a quota 37mila. Nella giornata di domenica 10 ottobre poi saranno giocate le due finali: quella per il terzo posto all’Allianz Stadium di Torino, quella per il primo posto sempre a Milano. I convocati di Mancini Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa);Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 settembre 2021) Robertoha reso noti i 23per ladella2021. Gli Azzurri si ritroveranno entro domenica sera al Suning Centre di Appiano Gentile per iniziare a preparare la semicontro la Spagna in programma mercoledì a San Siro. Già venduti 22mila biglietti, si conta di arrivare al sold-out a quota 37mila. Nella giornata di domenica 10 ottobre poi saranno giocate le due finali: quella per il terzo posto all’Allianz Stadium di Torino, quella per il primo posto sempre a Milano. IdiPortieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa);Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio ...

