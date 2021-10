Nations League | i 23 azzurri convocati da Mancini

(Di venerdì 1 ottobre 2021) La prossima settimana, infatti, l'Italia ospiterà lache avrà il suo epilogo a Milano e Torino. Mercoledì 6 ottobre (ore 20.45, diretta su Rai 1) Italia e Spagna si affronteranno in una semifinale che è il replay di quella di Euro 2020, mentre giovedì 7 ottobre allo Juventus Stadium di Torino i campioni del mondo in carica della Francia se la vedranno nella seconda semifinale con il Belgio, numero uno del Ranking FIFA. La, vinta nella prima edizione dal Portogallo, verrà poi assegnata domenica sera a Milano, dopo che nel pomeriggio Torino avrà ospitato la finalina per il terzo posto. Il Ct Robertoha quindi ufficializzato i 23per la fase finale del torneo: nella lista figurano 22 dei 26campioni d'Europa, a cui ...

Advertising

Azzurri : #Nazionale ???? ?? I 23 #Azzurri convocati dal Ct #Mancini per la semifinale di #NationsLeague contro la #Spagna ????… - sportmediaset : Nations League, #Deschamps torna a Torino: 'La Juve è la mia seconda casa'. #SportMediaset - AleAntinelli : Si parla molto (giustamente) del caro biglietti. È un tema che i club dovranno valutare attentamente perché certi p… - MaryamSara88 : RT @Azzurri: #Nazionale ???? ?? I 23 #Azzurri convocati dal Ct #Mancini per la semifinale di #NationsLeague contro la #Spagna ???? I dettagli… - sportli26181512 : Nations League, Italia-Spagna: si va verso il tutto esaurito: (ANSA) - ROMA, 30 SET - Lo stadio Meazza di Milano è… -

Ultime Notizie dalla rete : Nations League

La prossima settimana l'Italia ospiterà la fase finale della, il torneo Uefa giunto alla seconda edizione che avrà il suo epilogo a Milano e Torino. Mercoledì 6 ottobre (ore 20.45, ...Commenta per primo Roberto Mancini ha diramato la lista dei calciatori convocati per le prossime partite dell'Italia, quelle della fase finale della: tra i giocatori selezionati non ce n'è nessuno del Torino . Con Andrea Belotti infortunato (nel migliore dei casi rientrerà sabato nel derby ma solamente per la panchina), nessun altro ...Prima vittoria (2-0) della Lazio in Europa League all’Olimpico contro la Lokomotiv Mosca: a segno Basic e Patric. Ansia per Immobile, ma l’infortunio non dovrebbe essere serio. Sarri: «È la Lega calci ...Fonte: ANSA. foto ANSA foto di ANSA. - ROMA, 30 SET - Lo stadio Meazza di Milano è pronto a riabbracciare la Nazionale: mercoledì 6 ottobre gli azzurri apriranno le finali della Nations League, affron ...