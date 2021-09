Nations League | Deschamps | “Torino è la mia seconda casa | vogliamo conquistare il titolo”

(Di giovedì 30 settembre 2021) “è la mia. Mi ha fa molto piacere tornare, vedrò molte persone con cui ho lavorato alla Juve”. Il ct della Francia, Didier, torna a parlare del suo passato bianconero in vista della Final Four di, che avrà luogo tra Milano e il capoluogo piemontese. “Dopo cinque anni da calciatore ho interrotto il mio percorso da allenatore. Quando ho preso questa decisione mi è sembrata la migliore, ma guardando indietro non è stato così. Con il senno di poi, con l’esperienza, avrei agito diversamente. Non guardavo in prospettiva, ero più impulsivo”. “Non cancellerà quello che è successo, c’è unin palio e abbiamo una semifinale da giocare contro una delle migliori squadre al mondo, il Belgio” ha continuato ...

AleAntinelli : Si parla molto (giustamente) del caro biglietti. È un tema che i club dovranno valutare attentamente perché certi p… - SkySport : #NationsLeague, #LuisEnrique annuncia i convocati della #Spagna con le card di FIFA. VIDEO #SkySport - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Florenzi si ferma di nuovo: domani operazione al ginocchio ?? ? - Solo_La_Lazio : ?? La settimana prossima #ITAESP di #NationsLeague ???? I convocati di #LuisEnrique ? Ancora out #LuisAlberto, dent… - susydigennaro : RT @napolimagazine: FRANCIA - I convocati di Deschamps per la Nations League: fuori Giroud, dentro Theo -

Ultime Notizie dalla rete : Nations League

Io già ho dato disposizione che oltre il 50 non andiamo per la" Riguardo la riapertura al 100%: ' Il CTS non ci ha sentito prima e non lo farà nemmeno sul 100%, me lo aspetto in tempi ...Dichiarazione d'amore di Didier Deschamps alla Juve . Giovedì il ct guiderà la sua Francia proprio allo Stadium di Torino, nella semifinale dicontro il Belgio: " Sono felice, vedrò tante persone che ho conosciuto e che sono ancora alla Juve - ha detto in conferenza stampa - Considero quel club la mia seconda casa dopo cinque ...Il presidente della Figc dichiara: "Nations League con il 75% della capienza? Non siamo pronti" Roma, 30 settembre 2021 - "Più volte abbiamo invitato tutti a un'assunzione di responsabilità. Ci sono d ...La terza puntata della fiction Mediaset Luce dei tuoi occhi avrà un cambio di data e andrà in onda martedì 5 ottobre ...