Nasce il marchio e logo Iveco Group: una nuova realtà "On-Highway" (Di giovedì 30 settembre 2021) (Teleborsa) – Iveco Group, che si prepara ad operare in via autonoma all'inizio del 2022, presenta il nuovo marchio ed il logo, una testimonianza concreta del completamento dello spin-off da CNH Industrial, espressione di una realtà "On-Highway" rappresentativa di otto marchi unici e fra loro collegati. Il nuovo logo rappresenta l'azienda come una holding company, ma dà risalto ai singoli marchi che ne fanno parte e ad una lunga tradizione. Un marchio che risale al 1975 quando venne costituita la Industrial VEhicles COrporation. Il logo presenta un carattere tipografico dallo stile sobrio, proprio di questa realtà, è di colore grigio, che rimanda a un senso di stabilità e ad un forte DNA industriale. Il punto blu tra ...

