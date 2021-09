Napoli-SpartakMosca 2-3, amara rimonta dei russi: tabellino e highlights (Di giovedì 30 settembre 2021) In vantaggio con Elmas, con l’espulsione di Mario Rui i partenopei si ritrovano in dieci. Non basterà Osimhen nel finale Napoli-SpartakMosca, tabellino e highlights Napoli-SpartakMosca, tabellino e highlights Napoli-SpartakMosca, tabellino e highlights – Il Napoli di Luciano Spalletti scende in campo al Diego Armando Maradona per sfidare nel secondo match dei gironi di Europa League lo Spartak Mosca allenato da Rui Vitoria. Dopo il pareggio contro il Leicester in Inghilterra, i partenopei devono provare a vincere contro i russi, che comunque sono una squadra che può vantare la presenza in rossa di qualche giocatore insidioso ... Leggi su ck12 (Di giovedì 30 settembre 2021) In vantaggio con Elmas, con l’espulsione di Mario Rui i partenopei si ritrovano in dieci. Non basterà Osimhen nel finale– Ildi Luciano Spalletti scende in campo al Diego Armando Maradona per sfidare nel secondo match dei gironi di Europa League lo Spartak Mosca allenato da Rui Vitoria. Dopo il pareggio contro il Leicester in Inghilterra, i partenopei devono provare a vincere contro i, che comunque sono una squadra che può vantare la presenza in rossa di qualche giocatore insidioso ...

Advertising

anteprima24 : ** Il lampo di Elmas e Osimhen non bastano: il ##Napoli si arrende allo Spartak ** - zecco77 : Facendo le dovute valutazioni posso dire stasera che lo #SpartakMosca sia una squadra pazzesca. Ha battuto il… - Gazzetta_it : Risultato finale, Napoli-Spartak Mosca 2-3 - emamarro : RT @sportface2016: Il #Napoli stecca in Europa e fallisce la prova della maturità. Lo #SpartakMosca non ruba nulla - sportface2016 : Il #Napoli stecca in Europa e fallisce la prova della maturità. Lo #SpartakMosca non ruba nulla -