Napoli-Spartak, Spalletti ammonito dopo il fischio finale (Di giovedì 30 settembre 2021) finale nervoso e incandescente al Diego Armando Maradona dopo 100 minuti di sudore tra il Napoli e lo Spartak Mosca. Al fischio finale, dopo che gli azzurri avevano perso per 3-1 infatti, il tecnico Luciano Spalletti si è indirizzato verso la panchina dei russi con delle evidenti recriminazioni nei confronti di qualcuno. Spalletti è stato prontamente allontanato, ma non ha smesso di discutere e lamentarsi anche con il direttore di gara che non ha esitato ad ammonire l’allenatore del Napoli L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 settembre 2021)nervoso e incandescente al Diego Armando Maradona100 minuti di sudore tra ile loMosca. Alche gli azzurri avevano perso per 3-1 infatti, il tecnico Lucianosi è indirizzato verso la panchina dei russi con delle evidenti recriminazioni nei confronti di qualcuno.è stato prontamente allontanato, ma non ha smesso di discutere e lamentarsi anche con il direttore di gara che non ha esitato ad ammonire l’allenatore delL'articolo ilsta.

Advertising

SkySport : NAPOLI-SPARTAK MOSCA 2-3 Risultato finale ? ? #Elmas (1') ? #Promes (55') ? #Ignatov (81') ? #Promes (90’) ?… - sscnapoli : ??? #NapoliSpartak sarà diretta dall’arbitro slovacco Kruzliak. ?? #ForzaNapoliSempre - sscnapoli : ?? Napoli-Spartak Mosca, biglietti in vendita da domani alle ore 12:00. ?? #ForzaNapoliSempre - TV7Benevento : **Calcio: Europa League, Napoli ko 3-2 con lo Spartak Mosca**... - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Napoli-Spartak Mosca 2-3: prima sconfitta per gli azzurri, Elmas e Osimhen non bastano -