Napoli-Spartak scoppia la rissa | il motivo

(Di giovedì 30 settembre 2021) A dir poco clamoroso quello succede al Maradona! Sul finire del primo tempo fra, sfida valida per la seconda giornata di Europa League,clamorosamente unafra le squadre! Ilè questo: calcio di rigore per i russi a causa del contatto in area di rigore fra Politano e Promes. Ed è esplosa così lafra ilappunto e lo! L’arbitro, una volta consultato il Var, ha deciso di annullare il rigore ma anche di ammonire Di Lorenzo pere Sobolev per lo, rei di aver iniziato loro laLEGGI ANCHE:: gli uomini di Spalletti restano in dieci L'articolo proviene da Rompipallone - News ...

Advertising

sscnapoli : ?? #NapoliSpartak tornelli aperti dalle ore 15:45. Si invitano i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio… - sscnapoli : ??? #NapoliSpartak sarà diretta dall’arbitro slovacco Kruzliak. ?? #ForzaNapoliSempre - sscnapoli : ?? Napoli-Spartak Mosca, biglietti in vendita da domani alle ore 12:00. ?? #ForzaNapoliSempre - maremmimpestata : Napoli- Spartak commento tecnico dopo la fine del primo tempo - serieAnews_com : ?? #NapoliSpartakMosca, si sfiora la maxi-rissa: l'episodio al #Maradona -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Spartak

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 2ª giornata del gruppo C dell'Europa League 2021/22: pagelleMosca Le pagelle dei protagonisti del match traMosca, valido per la 2ª giornata del gruppo C dell'Europa League 2021/2022. TOP: Di Lorenzo FLOP: Mario Rui VOTI Al ...DIRETTA/Mosca (risultato 1 - 0) streaming video tv: espulso Mario Rui Le Foxes hanno aperto la stagione strappando il Community Shield al Manchester City, hanno già superato un turno ...Lo Spartak prova ad affacciarsi dalle parti di Meret.19:12. 28' Ponce allarga per Moses, altro malinteso negli ultimi 20 metri.19:15. 30' ESPULSO Mario Rui! Si accendono gli animi in campo.19:37. 45'+ ...Al termine del primo tempo della sfida di Europa League tra Napoli e Spartak Mosca i partenopei sono in vantaggio 1-0: dominio degli azzurri con la rete dopo 12 secondi di Elmas, ma a complicare le co ...