Napoli-Spartak Mosca | Spalletti pensa a Malcuit Ballottaggio Lozano-Politano | Le ultimissime

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 30 settembre 2021) Ilsfida lonel palcoscenico dello Stadio Diego Armando Maradona. Probabile turnover perin pole.: TOCCA A? Probabile turnover per, con la squadra reduce da una settimana molto intensa di impegni, con 3 gare in 7 giorni. Osimhen e Insigne comunque giocheranno. In mediana può rivedersi Demme, anche se Elmas è favorito per affiancare Anguissa e Fabian Ruiz. In difesa giocae riposa Di Lorenzo, mentre in mezzo si rivedrà Manolas in coppia con Koulibaly. Fra i pali Meret si candida a rilevare Ospina....