Napoli-Spartak Mosca | Rui Vitoria | “Abbiamo meritato di vincere”

Advertising

sscnapoli : ?? #NapoliSpartak tornelli aperti dalle ore 15:45. Si invitano i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio… - SkySport : NAPOLI-SPARTAK MOSCA 2-3 Risultato finale ? ? #Elmas (1') ? #Promes (55') ? #Ignatov (81') ? #Promes (90’) ?… - Eurosport_IT : Il Napoli inizia bene ma cade contro lo Spartak Mosca ?????? #UEL | #NapoliSpartak | #Napoli - zazoomblog : Napoli - Spartak 2 - 3 le pagelle dei partenopei. Mario Rui mette nei guai Spalletti Osimhen è lultimo ad arrenders… - susydigennaro : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Cucchi: 'Secondo tempo molto difficile per il Napoli contro lo Spartak Mosca' -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Spartak

Luciano Spalletti, tecnico del, ha parlato a Sky Sport al termine del match di Europa League contro loMosca Luciano Spalletti, tecnico del, ha parlato a Sky Sport al termine del match di Europa League contro loMosca, perso per 3 - 2. TENSIONE NEL FINALE - "Non è successo niente.All'80' arriva però il vantaggio dellofuori posizione sulla percussione laterale di Ayrton, palla messa al centro, velo di Bakaev e secco tiro di Ignatov nell'angolino basso. All'82' ...Serata molto negativa per il Napoli che inciampa nella prima sconfitta stagionale. Dopo il pareggio di Leicester arriva il 2-3 in casa contro lo Spartak Mosca che ...Nessuno più di Osimhen. Con la rete di stasera allo Spartak Mosca, il nigeriano de Napoli è diventato il bomber europeo più prolifico al pari di Karin Benzema con 7 gol segnati. LEGGI ANCHE Napoli, la ...