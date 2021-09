Napoli-Spartak Mosca | le formazioni | turnover per Spalletti

(Di giovedì 30 settembre 2021) Ilaffronterà tra meno di un’ora lonel secondo turno di Europa League. Lucianocambia e si affida a Petagna in attacco. In porta ci sarà Meret al posto di Ospina, mentre sulla trequarti spazio ad Elmas. MATCHDAY#Stadio Diego Armando Maradona 18:45 CEST #UEL#ForzaSempre pic.twitter.com/BUspGBY8T9— Official SSC(@en ssc) September 30, 2021 Leufficiali(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz, Zielinski; Politano, Elmas, Insigne; Petagna. Allenatore: Luciano(3-4-3): Maksimenko; Caufriez, Gigot, Dzhikiya; ...

SonoMosca e Lazio Lokomotiv Mosca le due gare che riguardano le nostre rappresentanti, dunque curiosamente due partite interne contro avversarie della capitale russa; sulla carta ...PRONOSTICI EUROPA LEAGUE:MOSCA Ecco alloraMosca : nel gruppo C i partenopei hanno aperto rimontando due gol di svantaggio contro il Leicester , evitando la sconfitta ...Alle 18:45 scendono in campo Napoli e Spartak Mosca in un match valido per la seconda giornata del gruppo C: ecco le scelte dei due allenatori ...Formazioni ufficiali Napoli-Spartak Mosca – Secondo impegno continentale in questa stagione per il Napoli, che debutterà davanti al proprio pubblico allo stadio “Maradona” per affrontare lo Spartak Mo ...