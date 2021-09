Napoli-Spartak Mosca | formazioni Petagna titolare Anguissa e Osimhen partono dalla panchina

(Di giovedì 30 settembre 2021) Ilha ufficializzato l’undici che Luciano Spalletti ha deciso di schierare in campo contro lo, nella seconda partita degli azzurri in Europa League. Il tecnico sceglie il 4-3-3, e riporta tra i pali Alex Meret, al rientro dopo l’infortunio. In difesa, sulle fasce Di Lorenzo e Mario Rui, mentre centrali saranno Manolas e Koulibaly. A centrocampo Elmas, Fabian e Zielinski (riposa dopo il tour de force delle ultime giornate). In attacco,centrale insieme a Politano e Insigne.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano,, Insigne. All. Spalletti L'articolo ilsta.

Napoli-Spartak Mosca come vederla in tv e in streaming La gara tra Napoli e Spartak Mosca in programma alle 18.45 allo stadio Diego Armando Maradona di ... A Radio Marte nel corso della trasmissione 'Si gonfia la rete' è intervenuto Davide Bernardi, giornalista Dazn, che ha parlato del Napoli. Di seguito le sue parole: 'Napoli-Spartak Mosca? Onestamente, almeno nel pronostico, il Napoli è abbastanza favorito. Anche perché lo Spartak sta facendo fatica: sono a 10 punti di distanza in campionato, eliminati dai ... Giovedì di coppe per le italiane. Alle 18.45 scenderanno in campo sia il Napoli, prossimo avversario della Fiorentina, che la Roma di Mourinho. Gli azzurri saranno impegnati in Europa League contro lo Spartak Mosca ...