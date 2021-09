Napoli-Spartak Mosca Europa League | 30 settembre ore 18 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | riposa Osimhen | in campo Petagna | Insigne e Politano

Advertising

sscnapoli : ?? #NapoliSpartak tornelli aperti dalle ore 15:45. Si invitano i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio… - sscnapoli : ??? #NapoliSpartak sarà diretta dall’arbitro slovacco Kruzliak. ?? #ForzaNapoliSempre - sscnapoli : ?? Napoli-Spartak Mosca, biglietti in vendita da domani alle ore 12:00. ?? #ForzaNapoliSempre - Fantacalcio : Europa League: Napoli-Spartak Mosca, le formazioni ufficiali - infoitsport : SKY - Napoli-Spartak Mosca, mini turnover. Spalletti cambia tre giocatori -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Spartak

SEGUIMOSCA SUL NOSTRO SITOMosca come vederla in tv e in streaming La gara traMosca in programma alle 18.45 allo stadio Diego Armando Maradona di ...PROBABILI FORMAZIONIMOSCA/ Diretta tv, occhio a Promes e Ponce Il portiere albanese infatti scalpita per ottenere in campo il suo riscatto: dopo l'errore che è costato il KO contro il ...Queste, in sintesi, le probabili formazioni secondo Sky Sport:. NAPOLI (4-3-3): Ospina; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. Luciano Spal ...Napoli-Spartak, le formazioni ufficiali del match! Appuntamento al Maradona per il secondo match valido per la fase a gironi di Europa League ...