Napoli-Spartak Mosca (Europa League, 30 settembre ore 18:45): formazioni, quote, pronostici, tre o quattro cambi per Spalletti (Di giovedì 30 settembre 2021) E’ la settimana in cui le squadre italiane affrontano quelle di Mosca, non solo la Lazio in Europa League ma anche Milano nell’Eurolega del basket. Il Napoli riceve lo Spartak e lo fa dopo l’ottimo pareggio sul campo del Leicester, una gara che si era complicata a metà della ripresa ma che è stata ripresa InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 30 settembre 2021) E’ la settimana in cui le squadre italiane affrontano quelle di, non solo la Lazio inma anche Milano nell’Eurolega del basket. Ilriceve loe lo fa dopo l’ottimo pareggio sul campo del Leicester, una gara che si era complicata a metà della ripresa ma che è stata ripresa InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

sscnapoli : ??? #NapoliSpartak sarà diretta dall’arbitro slovacco Kruzliak. ?? #ForzaNapoliSempre - DiMarzio : #UEL | #NapoliSpartakMosca, le probabili scelte di #Spalletti - sscnapoli : ?? Napoli-Spartak Mosca, biglietti in vendita da domani alle ore 12:00. ?? #ForzaNapoliSempre - corrmezzogiorno : #Napoli Napoli-Spartak , Spalletti fa turn over. Ma Insigne non si tocca - corrmezzogiorno : #Napoli Napoli-Spartak, il traduttore non ha il green pass: salta la conferenza per i r... -