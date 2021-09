Napoli-Spartak Mosca 2-3: tracollo azzurro al “Maradona”: primo ko per Spalletti (Di giovedì 30 settembre 2021) Clamoroso al “Maradona”: Napoli-Spartak Mosca finisce 3-2 per i russi. Crollo degli azzurri di Spalletti (in 10 dal 30?), cammino in salita in Europa League Succede di tutto tra Napoli-Spartak Mosca: al “Maradona” arriva la prima sconfitta dei ragazzi di Luciano Spalletti che cedono 3-2 ai russi. Decide una doppietta di Quincy Promes in un match dalle tante emozioni: primo ko per gli azzurri. Cronaca Ci mette 10 secondi la squadra partenopea per sbloccare il punteggio: Elmas fa esplodere i tifosi azzurri bucando la porta dello Spartak e siglando l’1-0. Sembra il preludio ad una grande serata per il Napoli ma diventa un incubo dal 30? quando il VAR cambia la ... Leggi su zon (Di giovedì 30 settembre 2021) Clamoroso al “”:finisce 3-2 per i russi. Crollo degli azzurri di(in 10 dal 30?), cammino in salita in Europa League Succede di tutto tra: al “” arriva la prima sconfitta dei ragazzi di Lucianoche cedono 3-2 ai russi. Decide una doppietta di Quincy Promes in un match dalle tante emozioni:ko per gli azzurri. Cronaca Ci mette 10 secondi la squadra partenopea per sbloccare il punteggio: Elmas fa esplodere i tifosi azzurri bucando la porta delloe siglando l’1-0. Sembra il preludio ad una grande serata per ilma diventa un incubo dal 30? quando il VAR cambia la ...

