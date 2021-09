Napoli Spartak Mosca 2-3 | gli azzurri partono bene | poi Mario Rui rovina tutto

(Di giovedì 30 settembre 2021) Allo stadio Maradona, il match valido per la 2ª giornata del gruppo C dell’Europa League 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio “Maradona”,si affrontano nel match valido per la 2ª giornata del gruppo C della Europa League 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-3 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 1? GOLsubito in vantaggio dopo 11 secondi di partita. Insigne crossa dalla sinistra, il portiere russo si lascia sfuggire il pallone su cui si fionda Elmas che di controbalzo insacca col destro. 10? Occasione– Sventagliata di ...

Advertising

SkySport : NAPOLI-SPARTAK MOSCA 2-3 Risultato finale ? ? #Elmas (1') ? #Promes (55') ? #Ignatov (81') ? #Promes (90’) ?… - sscnapoli : ??? #NapoliSpartak sarà diretta dall’arbitro slovacco Kruzliak. ?? #ForzaNapoliSempre - sscnapoli : ?? Napoli-Spartak Mosca, biglietti in vendita da domani alle ore 12:00. ?? #ForzaNapoliSempre - Parliamotutto : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Europa League, Napoli-Spartak Mosca 2-3: live report, formazioni, statistiche e dettagli - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Spartak

Nella seconda giornata della fase a gironi di Europa League, il centrocampista delElmas realizza un gol da record contro loMoscaIn campoMosca 1 - 2 (Elmas 1', Promes 55', Ignatov 81') per l'Europa League e Zorya - Roma 0 - 3 (El Shaarawy 7', Smalling 66', Abraham 68') in Conference DIRETTA Il programma completo del ...In attesa della partita di Europa League delle 21.00 tra Lazio e Lokomotiv Mosca, scendono in campo la capolista della Serie A Napoli contro lo Spartak Mosca e la Roma (in Conference League) contro lo ...Altro che vendicare l'eliminazione maradoniana in Coppa dei Campioni: il Napoli cade in casa contro lo Spartak Mosca per 2-3, complice l'espulsione di Mario Rui nel primo tempo. La ...