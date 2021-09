Napoli | senti Bagni | “Spalletti ha bloccato la cessione di Ounas”

(Di giovedì 30 settembre 2021) Salvatore, storico ex calciatore dele ora opinionista televisivo, è intervenuto nelle ultime ore nel corso della trasmissione Si gonfia la rete, in onda su Tele A. Oggetto delle sue dichiarazioni è stato un particolare retroscena che ha caratterizzato gli ultimi giorni del calciomercato partenopeo. Ecco le sue parole. “Nelle ultime fasi del L'articolo

Advertising

phierdomenico : Ho visto il leader di quel partito urlare “Senti che puzza scappano anche i cani, stanno arrivando i napoletani” e… - mirkoblues : RT @Pina77833124: Senti adesso dire che Pierpaolo è uguale a lei a Napoli si dice nu mischia a merd ca cucculat #prelemi - Stefycr7T : RT @Pina77833124: Senti adesso dire che Pierpaolo è uguale a lei a Napoli si dice nu mischia a merd ca cucculat #prelemi - Sabrina86372862 : RT @Pina77833124: Senti adesso dire che Pierpaolo è uguale a lei a Napoli si dice nu mischia a merd ca cucculat #prelemi - lisa27602439 : RT @Pina77833124: Senti adesso dire che Pierpaolo è uguale a lei a Napoli si dice nu mischia a merd ca cucculat #prelemi -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli senti

Calciomercato.com

... quando al "Franchi" si presenterà ilcapolista a punteggio pieno. Ma Insigne e compagni ... ogni volta che vieni sostituito o vai in panchina timesso da parte, tibocciato dall'...... il Sindaco del Comune di Salerno Vincenzoe l'Assessore all'Urbanistica Domenico De Maio . Aniello Palumbo Condividi: WhatsApp Telegram Tweet E - mail Altro Condividi su Tumblr Pocket ...Salvatore Bagni, storico ex calciatore del Napoli e ora opinionista televisivo, è intervenuto nelle ultime ore nel corso della trasmissione Si gonfia la ...Addio Cina. Per ora sono in vacanza, vedremo per quanto tempo' Potrei accettare anche una panchina di Serie B, certo. Spero di poterlo incontrare presto a cena e farò il tifo pure per lui, oltre che p ...