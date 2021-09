Napoli | i convocati di Spalletti per lo Spartak Mosca

(Di giovedì 30 settembre 2021)stasera alle ore 18.45 allo Stadio Maradona per la seconda giornata di Europa League. Luciano, per questa partita, ha diramato la lista dei. Ecco l’elenco completo:Portieri: Meret, Ospina, Idasiak.Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli.Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski.Attaccanti: Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Faouzi Ghoulam ha recuperato dall'infortunio al ginocchio e potrebbe essere convocato da Spalletti per la sfida contro la Fiorentina.