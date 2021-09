Napoli, i convocati di Spalletti per la sfida con lo Spartak Mosca (Di giovedì 30 settembre 2021) Il Napoli, attraverso i propri canali ufficiali, ha diffuso l’elenco dei calciatori convocati per la partita di stasera con lo Spartak Mosca a disposizione di Luciano Spalletti. Resta fuori Lobotka, infortunato, e Ghoulam, non inserito in lista. Portieri: Idasiak, Meret, Ospina Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski Attaccanti: Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 settembre 2021) Il, attraverso i propri canali ufficiali, ha diffuso l’elenco dei calciatoriper la partita di stasera con loa disposizione di Luciano. Resta fuori Lobotka, infortunato, e Ghoulam, non inserito in lista. Portieri: Idasiak, Meret, Ospina Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski Attaccanti: Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano L'articolo ilsta.

Advertising

MundoNapoli : Ecco i convocati di Spalletti per Napoli-Spartak Mosca - napolista : Nessuna novità in vista della partita di stasera: assenti Lobotka per infortunio e Ghoulam perché non inserito in l… - zazoomblog : Europa League: la lista dei convocati di Spalletti per Napoli-Spartak Mosca - #Europa #League: #lista #convocati - napolipiucom : Europa League - Napoli: i convocati per lo Spartak Mosca, c'è Mertens #CalcioNapoli #napoli #NapoliSpartak… - sportli26181512 : #Napoli, i convocati di Spalletti per lo #SpartakMosca: Il tecnico degli azzurri ha diramato l'elenco dei calciator… -