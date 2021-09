Napoli | Giuntoli sul rinnovo di Insigne | “siamo fiduciosi”

(Di giovedì 30 settembre 2021) Ilè in campo per la partita di Europa League, la squadra di Luciano Spalletti gioca contro lo Spartak Mosca con l’obiettivo di conquistare la prima vittoria nella fase a gironi. Un argomento caldo è quello che riguarda ildi, sull’argomento ha parlato il ds Cristianoa Sky Sport. “Noi in questo momento stiamo parlando con l’agente. C’è un clima molto disteso ema allo stesso tempo penal campo. Sia noi che Lorenzo penal bene del”. Su Anguissa: “non serve anticipare il riscatto, ce l’abbiamo fissato a giugno. E’ inutile anticipare adesso il riscatto e il pagamento quando posfarlo a giugno”. L'articolo CalcioWeb.

A DAZN Cristiano Giuntoli ha rilasciato alcune ...