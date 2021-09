Napoli, Ghoulam potrebbe rientrare contro la Fiorentina: La reazione del calciatore (Di giovedì 30 settembre 2021) CALCIO Napoli – Faouzi Ghoulam ha recuperato dall’infortunio al ginocchio e potrebbe essere convocato da Luciano Spalletti per la prossima partita in serie A contro la Fiorentina. Ghoulam METTE LA Fiorentina NEL MIRINO L’ennesimo incubo di Faouzi Ghoulam sta per volgere al termine. L’algerino ha pienamente recuperato dall’infortunio al ginocchio ed è pronto a tornare in campo. In estate il Napoli non ha acquistato un nuovo terzino sinistro perché credeva nel recupero del mancino africano ed ecco che il momento tanto atteso è arrivato. Spalletti sarebbe intenzionato a convocare Ghoulam per il match di domenica prossima in casa della Fiorentina. Il tecnico durante la conferenza stampa di Europa League ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 30 settembre 2021) CALCIO– Faouziha recuperato dall’infortunio al ginocchio eessere convocato da Luciano Spalletti per la prossima partita in serie AlaMETTE LANEL MIRINO L’ennesimo incubo di Faouzista per volgere al termine. L’algerino ha pienamente recuperato dall’infortunio al ginocchio ed è pronto a tornare in campo. In estate ilnon ha acquistato un nuovo terzino sinistro perché credeva nel recupero del mancino africano ed ecco che il momento tanto atteso è arrivato. Spalletti sarebbe intenzionato a convocareper il match di domenica prossima in casa della. Il tecnico durante la conferenza stampa di Europa League ...

