Napoli | Fabian Ruiz | «Abbiamo dato tutto Europa League? Non molliamo»

(Di giovedì 30 settembre 2021), centrocampista del, ha parlato a Sky Sport al termine del match dicontro lo Spartak Mosca Giovanni Di Lorenzo, esterno del, ha parlato a Sky Sport al termine del match dicontro lo Spartak Mosca, perso per 3-2. «Era una partita che volevamo vincere, peccato per l’espulsione.fino alla fine, provando a pareggiare. C’erano due rossi che potevano aiutare, ma ormai è passata. Pensiamo a domenica che ci aspetta una gara difficile. Mancano ancora quattro partite, questa squadra non molla mai. Vogliamo fare una bella, pensiamoci dopo il campionato. E’ una competizione a cui teniamo ...

La classifica del Gruppo C di Europa League non sorride al Napoli ma Fabian Ruiz guarda al lato positivo: 'Mancano ancora quattro partite. Al momento abbiamo solo un punto ma c'è ancora molto da ...' Il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz, al termine del match di Europa League perso 2-3 contro lo Spartak Mosca, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: 'Era una partita che volevamo vincere. Peccato per l'espulsione ...'