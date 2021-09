Napoli, c’è la svolta per il rinnovo di Insigne! (Di giovedì 30 settembre 2021) Il Napoli sta vivendo, al momento, una stagione fantastica. Questo, anche grazie al capitano azzurro: Lorenzo Insigne. Da quest’estate si sta parlando del possibile rinnovo dell’attaccante italiano. Oggi, c’è stato un incontro tra l’agente del giocatore e Aurelio De Laurentiis. Napoli, Insigne, rinnovo L’incontro è stato positivo e la volontà è quella di andare avanti da ambo le parti. Il rinnovo potrebbe arrivare fino al 2026. LEGGI ANCHE: Bologna, nuova tegola per Mihajilovic: è positivo al Covid L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di giovedì 30 settembre 2021) Ilsta vivendo, al momento, una stagione fantastica. Questo, anche grazie al capitano azzurro: Lorenzo Insigne. Da quest’estate si sta parlando del possibiledell’attaccante italiano. Oggi, c’è stato un incontro tra l’agente del giocatore e Aurelio De Laurentiis., Insigne,L’incontro è stato positivo e la volontà è quella di andare avanti da ambo le parti. Ilpotrebbe arrivare fino al 2026. LEGGI ANCHE: Bologna, nuova tegola per Mihajilovic: è positivo al Covid L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

you_trend : Tra le grandi città al voto nel 2021 per le amministrative c'è #Napoli Guardate la mappa sul voto di lista alle eu… - LiaQuartapelle : Lo spettacolo di arte varia della destra alle amministrative. A Milano c’è Bernardo, il pediatra con la pistola. A… - annatrieste : 'È stato il Cagliari a fare tropp schif o è stato il Napoli a essere troppo forte?' MA CH' C' N' FOOOOOOTTT - PieveDoc : RT @Boboj29: C'e' uno strano silenzio da parte degli antijuventini , Varriale sappiamo che ha altri problemi da risolvere , Pistocchi anche… - PannoneSole : RT @CozzAndrea: Pulizia in galleria,trovo questo. Non c’è bisogno per i normodotati ma in 18 secondi è spiegato perché Lorenzo Insigne,capi… -