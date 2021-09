Advertising

DailyMuslimIT : Prima donna Primo Ministro in Tunisia e nel mondo arabo - - #Kais_Saied #Najla_Bouden_Romdhane #prima_donna_araba… - steo1968 : Il presidente tunisino Kais Saied ha nominato Najla Bouden primo ministro. È la prima volta che una donna è nominat… - ElisaCheccaglin : RT @FrancoScarsell2: Una svolta storica arriva dalla Tunisia.Per la prima volta nella storia del Paese nord-africano e nel mondo arabo,infa… - MaranAlessandro : Najla Bouden Romdhan è la prima donna primo ministro di tutto il mondo arabo. Tunisia president appoints a female p… - antobgl : RT @LaVocediNewYork: In #Tunisia si fa la storia del mondo arabo: Premier donna, #NajlaBouden #Romdhane. Il presidente, accusato di voler t… -

Il presidente tunisino Kais Saied con la neo - premierRomdhane al palazzo presidenziale di Cartagine - Ansa .Romdhane è la nuova premier della Repubblica di Tunisia. È la prima donna a ricoprire tale ruolo in tutto il mondo ...Per la prima volta una donna guiderà il governo tunisino. Il presidente, Kais Saied, ha incaricatodi formare l'esecutivo. Alla fine di luglio, dopo mesi di stallo politico, Saied ha licenziato il precedente governo, ha congelato il parlamento e ha anche assunto il potere giudiziario. ...Najla Bouden Romdhane sarà la prima donna premier nel mondo arabo. «Questo è un momento storico, un onore per la Tunisia e un tributo alle donne tunisine», ha dichiarato il presidente Kaïs Saïed.Il presidente Saied ha affidato l’incarico a Najla Bouden Romdhane. Ma prima ha indebolito per legge il ruolo del primo ministro, rafforzando il suo di capo dello Stato ...